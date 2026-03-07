«Временное пространство». Заставка на английском языке

что почитать?

О режиссере самых первых отечественных сказок рассказывает художник-постановщик, режиссер, главный художник кинопарка МОСКИНО и автор натурных декораций «Мосфильма» Сергей Февралёв

«Киносказка стала для него почти единственно возможным жанром»: к 120-летию Александра Роу

В ночь с 9 на 10 марта, 01:00, Дом Кино

Актёр много лет пытается разобраться в себе с помощью терапии