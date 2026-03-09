Кино-Театр.Ру
«Тайна Виленского гетто»

9 марта 2026
Трагические события в Вильнюсском гетто во время нацистской оккупации. Закадровый текст читает Сергей Чонишвили

персоны
Лилия ВьюгинаРоман ИвановСергей Чонишвили
фильмы
Тайна Виленского гетто

