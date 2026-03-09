«Тайна Виленского гетто»

что почитать?

В ночь с 9 на 10 марта, 01:00, Дом Кино

«О чём молчат девушки»: Сама придумала — сама обиделась

Актёры развелись в прошлом году

Марк Богатырёв отказался выходить на сцену с Татьяной Арнтгольц

«Я вычеркнул её из своей жизни»: Павел Прилучный впервые ответил на обвинения Агаты Муцениеце в домашнем насилии

В кино с 24 сентября

«Там две луны, жара и монстры бегают»: Юра Борисов в первом трейлере «Девятой планеты»

«Мне казалось, я смогу её перевоспитать»: Павел Прилучный впервые рассказал о причинах развода с Агатой Муцениеце

Антон Хабаров вновь обманывает советских женщин, но теперь – с Мариной Ворожищевой

«Казанова. Возвращение»: Осторожно, не только мошенники

Интервью

Жамель Деббуз: «Для такого человека, как я, нет ничего приятнее, чем вызывать смех»

Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде