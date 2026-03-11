Кино-Театр.Ру
«Люби меня, люби». Тизер

тизер

11 марта 2026
Чтобы наладить личную жизнь, Ангелина Пахомова решается на своеобразный социальный эксперимент

«Загадка Лейбница» и «Загадка Пьетро Бонго». ТВ-ролик
«Марафон сердца». ТВ-ролик
«Добро пожаловать в класс превосходства». 4 сезон. Трейлер на японском языке
«Кормилец». Трейлер на английском языке
«Каждый день находится умник». Трейлер на испанском языке

персоны
Дмитрий ВласкинАнгелина ПахомоваАнтон РивальВладислав Ценёв
фильмы
Люби меня, люби

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
