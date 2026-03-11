Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Загадка Лейбница» и «Загадка Пьетро Бонго». ТВ-ролик

телеролик

11 марта 2026
Математику Алёне Коломиной предстоит погрузиться в мир мистических вычислений, чтобы расшифровать пророчества и помочь следствию раскрыть сложные преступления

«Грязные деньги»
«Соммердаль». 7 сезон
«Мёртвая точка». ТВ-ролик №3
«Троецарствия Японии». Трейлер на японском языке
«Пеланги на Марсе». Тизер-трейлер с английскими субтитрами

видео добавил посетитель omela
персоны
Елена ВалюшкинаМихаил ГудошниковАндрей ЗаводюкСергей ЗагребневАлёна КоломинаДмитрий Магонов
фильмы
Загадка ЛейбницаЗагадка Пьетро Бонго

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен