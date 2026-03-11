Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Граница миров-2». ТВ-ролик

телеролик

11 марта 2026
Продолжение фантастической комедии 2024 года. В ролях — Илья Любимов, Николай Добрынин и другие

«Грязные деньги»
«Соммердаль». 7 сезон
«Мёртвая точка». ТВ-ролик №3
«Троецарствия Японии». Трейлер на японском языке
«Пеланги на Марсе». Тизер-трейлер с английскими субтитрами

видео добавил посетитель omela
персоны
Николай ДобрынинМаргарита ДьяченковаИван Зайцев (II)Алексей Зотов (II)Даня КиселёвИлья ЛюбимовДенис НурулинАнгелина Поплавская
фильмы
Граница миров-2

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   11.03.2026 - 21:38
Моя любовь к Добрынину как к талантливому актёру не настолько большая, чтобы смотреть убогий сериал. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Афиша кино >>

Театр в кино: Принц и нищий
драма
Россия, 2026
Прикосновение
Россия, 1992
Жемчуг
драма, комедия, семейное кино
Индия, Россия, 2025
Охота за тенью
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Гонконг, Китай, 2025
Мой парень, манекен
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Колокол надежды
Россия, 2025
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
Германия, 2025
Марсупилами. Пушистый круиз
комедия, приключения
Франция, Бельгия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен