«В лесах и на горах»

Спутник телезрителя
29 марта, 21:00, СТС
Ролики фильмов
Сумасшедший подрывник открывает охоту на троих бывших сослуживцев и их близких.
Ролики фильмов
Старый враг настигает трёх солдат-товарищей спустя десять лет.
Новости кино
Кинокомпания стала генеральным партнёром «Регионального кино России».
Новости кино
Новости театра
В виртуальном туре программы «Большие гастроли» принимают участие постановки из Хабаровска, Калининграда, Иваново и других городов.
Новости кино
Образовательный онлайн-курс «Прямая склейка» будет состоять из десяти видеоуроков.
Новости кино
Премьера четвёртого сезона популярного детектива состоится на Первом канале.
Ролики фильмов
Мария Машкова
вытаскивает дочь из комы и переосмысляет свою личную жизнь.
Ролики фильмов
Легендарный фотограф Джим Маршалл в одиночку запечатлел шестидесятые, какими мы их знаем.
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Спутник телезрителя
28 марта, 19:30, Канал Disney
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