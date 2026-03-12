«Звонок из прошлого». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
11 марта, 20:05, Hollywood
Новости кино
Продолжение фантастической комедии покажет СТС
История кино
К юбилею юбилей звезды советского кино
12 марта, 23:55, Дом Кино
Лайфстайл
Скандал разгорелся накануне «Оскара»
Новости кино
Экранизация романа Льва Толстого выйдет в прокат 18 февраля 2027 года
Интервью
Звезда «Марсупилами. Пушистый круиз» — о работе с Филиппом Лашо, любви к хорошей комедии и съемках в Тайланде
Новости кино
Им придется столкнуться с похищением и китайской мафией
