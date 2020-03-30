ревью

Новости кино Студия Тимура Бекмамбетова запускает конкурс идей для короткометражек о мире во время пандемии Киноальманах в формате будет Screenlife получит название «Истории карантина».

Ролики фильмов «Последняя фантазия» Битва тьмы и света по мотивам персидских сказаний.

Лайфстайл «Думал об убийстве, но только не о разводе»: Антон Макарский об отношениях с супругой Антон и Виктория Макарские рассказали о разногласиях, совместной жизни и воспитании детей.

Лайфстайл Полина Максимова рассказала о романе с Егором Корешковым Актриса рассказала о съемках сериала «257 причин, чтобы жить», новой прическе и любви на съемочной площадке.

Ролики фильмов «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Трейлер №2 Собаки-космонавты отправляются на побережье Кубы, чтобы исследовать загадочную аномалию.

Новости кино Российские проекты представят на онлайн-кинорынке MIPTV На мероприятие зарегистрированы 119 компаний из России и стран СНГ.

Интервью Анна Невская: «Счастливые и всем довольные люди интересны только в Инстаграме» Популярная актриса о сериале «257 причин, чтобы жить», дефиците сильных женских персонажей и изменениях в индустрии

Ролики фильмов «Семья Уиллоби» В семье Уиллоби дети решают отдохнуть от эгоистичных родителей, отправив их в отпуск.

Ролики фильмов «Пингвиненок Пороро: Пираты острова сокровищ» Пигвинёнок Пороро с друзьями отправляется в путешествие на корабле в поисках легендарного сокровища.

Обзор сериалов «Последний министр»: Страна победившего сканворда Политическая комедия Романа Волобуева