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Новости кино Режиссер Майкл Бэй будет создавать фильмы и телепроекты для Sony Он заключил с компанией долгосрочный контракт.

Новости кино Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ Он будет курировать киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.

Ролики фильмов «Первая ведьма». Трейлер на английском языке В очередном заброшенном городке невезучая семейка борется с древним злом.

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Ролики фильмов «Почти знамениты». Трейлер на английском языке Пока мужья служат в Афганистане, группа женщин собирает свой хор и становится медийным феноменом.