«Спутник». Трейлер №2

Новости кино
Актриса сыграет в адаптации романа Джанель Браун.
Новости кино
У проекта появятся зарубежные ремейки.
Ролики фильмов
Пётр Фёдоров
- советский космонавт, и ему угрожает инопланетное чудище.
Спутник телезрителя
3 апреля, 19:30, ТВ-3
Новости театра
Это будет постановка о восточном фольклорном персонаже Ходже Насреддине.
Лайфстайл
Актрисе не приходится скучать
Лайфстайл
Актрисе не жалко жертв домогательств
Ролики фильмов
История великой любви, вытекшей из онлайн-переписки.
Ролики фильмов
Образцовый житель Лондона обвиняется в похищении дочери, которой никогда не видел.
Обзор сериалов
Почему сериал Жоры Крыжовникова — лучший способ профилактики любых заболеваний
Ролики фильмов
Спортивная драма о коррупционном скандале 2017 года в баскетболе.
Спутник телезрителя
2 апреля, 20:15, Киносемья
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