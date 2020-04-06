Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Главная улика»

трейлер

6 апреля 2020
Бывший сотрудник МВД Сергей Маховиков самостоятельно берется за дело об убийстве известного банкира.

размер: 8.46 Mb     просмотров: 768     скачиваний: 1

видео добавил посетитель Fedot
персоны
Мурад АлиевСергей МаховиковЮрий ОсиповНиколай ЧиндяйкинСергей Юшкевич
фильмы
Главная улика

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Афиша кино >>

Эмма.
драма, комедия, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2020
Z
триллер, фильм ужасов
Канада, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Киллер по вызову
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Канада, 2019
Чудо-детки: Непутёвые волшебники
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2020
Горы, солнце и любовь
комедия, мелодрама
Армения, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен