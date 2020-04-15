ревью

Документальный проект доступен в онлайн-кинотеатре ivi с 15 апреля.

Надежда Михалкова, Максим Лагашкин и Павел Табаков снялись сериале про изоляцию

Автор «Кинопоэзии» Анатолий Белый о проекте, фильме «Джойс», особенностях поэтического кино и сериале «Колл-центр»

Анатолий Белый: «В основе всегда должен быть образ!»

«Другая жизнь Анны»

Новости кино

Московский Международный кинофестиваль перенесен на осень

Он состоится с 1 по 8 октября.