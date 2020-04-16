«Охота на певицу»

Ролики фильмов
Подполковник милиции Александр Устюгов
расследует неудавшееся покушение на жизнь звезды советской эстрады.
Лайфстайл
Актриса столкнулась с негативом
Обзор сериалов
Как канадские кинематографисты попытались скрестить «Анатомию страсти» и «Чернобыль», а предсказали пандемию коронавируса
Ролики фильмов
Пугающие истории, вдохновленные городскими легендами разных регионов США.
Лайфстайл
Юмористы открывают мир андерграунд-стендапа
Ролики фильмов
Команда субмарины выбирает между долгом перед родиной и тем, что они считают правильным.
Новости кино
Когда возобновится работа над экранизацией, пока сложно предугадать.
Новости кино
Такой прогноз озвучил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов
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Ролики фильмов
1989 год, 180 км от Чернобыля. Александр Головин
с друзьями находит сумку с большой суммой денег.
Лайфстайл
Актёр защитил работу коллег
Спутник телезрителя
16 апреля, 15:35, А1
Спутник телезрителя
15 апреля, 20:00, РЕН ТВ
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