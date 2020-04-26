МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Барбоскины на даче»
«Барбоскины на даче»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
26 апреля 2020
Полнометражный мультфильм о дружной семье псов.
размер:
15.64 Mb
просмотров:
2160
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Rosetta
Поделитесь с друзьями!
персоны
Александр Боярский (II)
,
Елена Галдобина
,
Сергей Сельянов
фильмы
Барбоскины на даче
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
26 апреля
«Поддубный»
Михаил Пореченков
в роли российского Чемпиона чемпионов.
26 апреля
«Кинг Конг»
Легендарная гигантская горилла влюбляется в
Наоми Уоттс
.
26 апреля
«Первые на Луне»
Квазидокументальная повесть
Алексея Федорченко
о полёте на спутник Земли.
25 апреля
«ИП Пирогова - 3». Трейлер №2
Елена Подкаминская
пытается разобраться с тортами, начальником и личной жизнью.
МирТесен
Афиша кино >>
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Новости кино
Новый сезон «Покемонов» выйдет на Netflix
Премьера состоится 12 июня.
Ролики фильмов
«Барбоскины на даче»
Полнометражный мультфильм о дружной семье псов.
Новости кино
Пёсики играют с котиками в первом трейлере мультфильма «Барбоскины на даче»
В прокате с 10 сентября.
Новости кино
У «Страшных историй для рассказа в темноте» появится сиквел
Над лентой вновь поработают
Гильермо Дель Торо
и
Андрэ Овредал
.
Ролики фильмов
«Поддубный»
Михаил Пореченков
в роли российского Чемпиона чемпионов.
Спутник телезрителя
«Поддубный»: Кулак судьбы
26 апреля, 19:10, TV1000 Русское кино
5 комментариев
Ролики фильмов
«Кинг Конг»
Легендарная гигантская горилла влюбляется в
Наоми Уоттс
.
Ролики фильмов
«Первые на Луне»
Квазидокументальная повесть
Алексея Федорченко
о полёте на спутник Земли.
Новости кино
Райан Рейнольдс отправится в прошлое в новом фильме Шона Леви
Они снова поработают вместе.
Новости кино
Кирилл Полухин станет российским социологом «Шугалеем»
Премьера боевика, основанного на реальных событиях, состоится 1 мая на НТВ.
Обзор сериалов
«Охота на певицу»: Александр Устюгов еще никогда не был так близок к провалу
Практически аудиопостановка канала НТВ, которую не спасает даже знаток Леонид Каневский
41 комментарий
Спутник телезрителя
«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи
25 апреля, 21:25, Disney
6 комментариев
обсуждение >>