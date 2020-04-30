Новости кино
Премьера военной драмы, основанной на повести советского писателя Ивана Пташникова
«Найдорф», состоится на НТВ 9 мая.
Спутник телезрителя
В ночь с 30 апреля на 1 мая, 00:35, TV1000
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актриса тревожится из-за родов во время пандемии
Лайфстайл
Открытки из старого мира
Лайфстайл
И попутно высмеяла всех, кто её критикует
Ролики фильмов
Деревенская девчонка Валентина Попова
и ее суровый командир оказываются в чаще партизанских лесов.
Лайфстайл
Актриса опубликовала очень личное послание
Обзор сериалов
Шпионские страсти со вкусом мыла
Ролики фильмов
Создатели и актеры сериала рассказывают, как проходили съемки проекта и какие важные послания они хотели донести до зрителя.
Ролики фильмов
Джазовый пианист Андре Холланд
переезжает из Нью-Йорка в Париж, где основывает свой клуб.
Спутник телезрителя
29 апреля, 20:00, СТС
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