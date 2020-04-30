МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Сашино дело». Трейлер на украинском языке
«Сашино дело». Трейлер на украинском языке
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
30 апреля 2020
Следователь
Елена Шилова
пытается наладить отношения в семье.
размер:
3.46 Mb
просмотров:
1776
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
You
Поделитесь с друзьями!
персоны
Павел Вишняков
,
Наталия Денисенко
,
Александр Итыгилов (младший)
,
Михаил Пшеничный
,
Елена Шилова
фильмы
Сашино дело
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
30 апреля
«Прощай»
Марио Касас
мстит за смерть дочери.
30 апреля
«Обитель»
Сергей Безруков
командует исправительно-трудовым лагерем.
29 апреля
«Ни шагу назад! 2». Трейлер №2
Деревенская девчонка
Валентина Попова
и ее суровый командир оказываются в чаще партизанских лесов.
29 апреля
«Бетти». Актеры о сериале
Создатели и актеры сериала рассказывают, как проходили съемки проекта и какие важные послания они хотели донести до зрителя.
МирТесен
Афиша кино >>
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Новости СМИ2
ревью
Лайфстайл
«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко
Актер принял участие в литературном онлайн-проекте
Ролики фильмов
«Сашино дело». Трейлер на украинском языке
Следователь
Елена Шилова
пытается наладить отношения в семье.
Новости кино
Популярные актёры прочитают рассказы Зощенко и повесть «Трое в лодке, не считая собаки»
Фестиваль экранизаций «Читка» запустил онлайн-проект «Читай дома».
Новости кино
Восстановленную версию «Освобождения» Юрия Озерова покажут онлайн в День Победы
Премьера в формате 4К состоится на официальном YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм».
Новости кино
Киркоров, Галустян и Медынич сыграли в комедийном сериале о самоизоляции
Десятисерийный скетчком #вмаскешоу стартует 4 мая на онлайн-платформе more.tv и цифровых ресурсах «СТС Медиа».
Новости кино
Второй сезон «Моста» стартует в конце весны
Премьера продолжения сериала с
Ингеборгой Дапкунайте
и
Михаилом Пореченковым
состоится на Start 22 мая.
Ролики фильмов
«Прощай»
Марио Касас
мстит за смерть дочери.
Спутник телезрителя
«Тюльпанная лихорадка»: Девушка и её модный лук
В ночь с 30 апреля на 1 мая, 00:35, TV1000
Ролики фильмов
«Обитель»
Сергей Безруков
командует исправительно-трудовым лагерем.
Ролики фильмов
«Ни шагу назад! 2». Трейлер №2
Деревенская девчонка
Валентина Попова
и ее суровый командир оказываются в чаще партизанских лесов.
Обзор сериалов
«Черное море»: Павел Трубинер ищет диверсантов в Новороссийске
Шпионские страсти со вкусом мыла
24 комментария
Спутник телезрителя
«Тайна дома с часами»: Элай Рот строит свой лунапарк с Блеком Джеком и шутками
29 апреля, 20:00, СТС
обсуждение >>