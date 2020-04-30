«Солнцеворот»

Спутник телезрителя
В ночь с 3 на 4 мая, 01:15, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
Историка Павела Трубинера
приглашают помочь в расследовании преступления, произошедшего в старинном особняке, отданном под музей.
Ролики фильмов
Дочь чиновника Вера Колесникова
возвращается в Москву из Лондона, чтобы помочь знакомой блогерке, осужденной за участие в феминистской акции.
Обзор сериалов
Кино и кинологи
Ролики фильмов
Блудный сын Джош Хартнетт
возвращается вместе со своей женой в родной городок в Миссисипи.
Новости кино
Представителем бренда на этих территориях стала голливудская компания.
Новости кино
Среди первых картин – военные драмы ко Дню Победы.
Ролики фильмов
Новости кино
Над историей поработает сценарист боевиков Дэйв Каллахэм.
Спутник телезрителя
2 мая, 21:00, СТС
Новости кино
Новости кино
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