МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Механическая планета»
«Механическая планета»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
7 мая 2020
Древний андроид попадет в руки обычному школьнику, который увлекается механизмами.
размер:
22.61 Mb
просмотров:
493
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Grafon
Поделитесь с друзьями!
фильмы
Механическая планета
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
7 мая
«Чудачество любви не помеха! Положись на меня»
Бегство двух возлюбленных по всей Японии.
7 мая
«Перевод с немецкого». Трейлер №2
Преподаватель немецкого языка
Мария Машкова
помогает вычислить диверсионную группировку фашистов.
7 мая
«Блокадный дневник»
Фильм рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей.
7 мая
«Перевод с немецкого»
Майор НКВД
Павел Трубинер
ищет редкую немецкую книгу, текст которой используется для вражеских шифровок.
МирТесен
Афиша кино >>
Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
все фильмы в прокате >>
Новости МирТесен
ревью
Ролики фильмов
«Механическая планета»
Древний андроид попадет в руки обычному школьнику, который увлекается механизмами.
Ролики фильмов
«Чудачество любви не помеха! Положись на меня»
Бегство двух возлюбленных по всей Японии.
Интервью
Анна Казючиц: «Я верю, что души наши бессмертны. Поэтому бессмертие волнует меня меньше всего»
Актриса о роли в сериале «
Таисия
», женской самооценке и взглядах на брак
Лайфстайл
Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез
Карантин не щадит никого
Лайфстайл
Данила Козловский стал медиадонором
Актер, режиссер, отец, а теперь и благотворитель
Ролики фильмов
«Перевод с немецкого». Трейлер №2
Преподаватель немецкого языка
Мария Машкова
помогает вычислить диверсионную группировку фашистов.
Новости кино
Генеральным директором Госфильмофонда назначили Елену Филатову
Она сменила на посту Николая Малакова.
1 комментарий
Лайфстайл
«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях
Сокращение дистанции опасно не только с точки зрения эпидемиологии
3 комментария
Новости кино
Второй сезон «Динозавра» стартует 11 мая
Андрей Смирнов
и
Александр Панкратов-Чёрный
вновь предстанут в качестве «стариков-разбойников».
Ролики фильмов
«Блокадный дневник»
Фильм рассказывает про первую, самую тяжелую блокадную зиму Ленинграда, в которую от голода умерло больше всего людей.
Спутник телезрителя
«Легенда №17»: Триумф воли
7 мая, 17:00, TV1000 Русское кино
56 комментариев
Главная тема
Говорящие головы: Как платформы пытаются привлечь зрителей скринлайфом со звездами
А вам уже надоела жизнь на экране компьютера?
2 комментария
обсуждение >>