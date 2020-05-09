«Солдатик». Трейлер №2

Новости кино
Спутник телезрителя
9 мая, 21:00, Россия 1
Лайфстайл
Артисты российского шоу-бизнеса поздравили соотечественников с праздником
Ролики фильмов
Ролики фильмов
История шестилетнего Сережи Алешкова - самого маленького героя Великой Отечественной войны.
Лайфстайл
Актриса знает сказку Чуковского наизусть
Новости кино
Новости кино
Спортивный сериал покажут на «ЧЕ!» с 17 мая.
Ролики фильмов
Состоятельный ресторатор Сергей Пускепалис
из-за временной аномалии дозванивается до голодной тринадцатилетней Нины из Москвы 1942 года.
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Шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков о судьбах мультипликаторов-фронтовиков
Ролики фильмов
Взлёты и падения звезды Американского футбола О Джей Симпсона.
Спутник телезрителя
8 мая, 21:00, Кино ТВ
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