Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Анна Медиум-5»

трейлер

30 июля 2026
Семья Островских (Мария Порошина и Павел Трубинер) снимает в посёлке на лето большую красивую старую дачу и сталкивается с новыми запутанными преступлениями

«Материя времени»
«Баста. Начало игры»
«Гатиакута». 2 сезон. Тизер на японском языке
«Дельфин-3». ТВ-ролик №4
«Тед Лассо». 4 сезон. Трейлер на английском языке

видео добавил посетитель Анна Г.
персоны
Полина АйнутдиноваЕлизавета БугуловаЕкатерина ВуличенкоМаксим ДроздЛаура КеосаянДаниил КокинВарвара КупринаАнна МихайловскаяАлексей МорозовЕлена НиколаеваМария ПорошинаАлександр РатниковАлексей РудаковЕвгения СимоноваСергей СтепанченкоНаталья СурковаПавел Трубинер
фильмы
Анна Медиум-5

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

«Материя времени»
«Материя времени»
Группа учёных теряет финансирование после провала эксперимента. Чтобы завершить работу над космическим двигателем и спасти мир, они уходят в подполье и криминал

Афиша кино >>

Ограбить Лондон
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2025
Однажды в Газе
боевик, драма, комедия
Палестина, ОАЭ, Иордания, Франция, Германия, Португалия, Катар, 2025
Всё, что мы потеряли
драма, мелодрама, молодежный фильм, экранизация
Испания, 2026
За любовь
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2026
Храбрый Давид
драма, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, ЮАР, 2025
Пиноккио: Раскрепощённый
триллер, фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, США, 2026
Школа призраков
мистика, фильм ужасов
Япония, 2025
Могильный ритуал. Зло вернулось
фильм ужасов
Индонезия, 2026
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Татьяна Косенко: «Онлайн-кинотеатр продает выбор, телеканал – освобождение от него»
Интервью
Татьяна Косенко: «Онлайн-кинотеатр продает выбор, телеканал – освобождение от него»
Руководитель отдела закупок киноканалов «Ред Медиа» – о работе платного телевидения, идеях квотирования, возвращении голливудских фильмов и покупке российского кино
3 комментария