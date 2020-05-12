«Динозавр-2»

Ролики фильмов
Вундеркинд Бела Паули
отправляется навстречу приключениям в Нью-Йорке.
Новости кино
Он будет дополнительно информировать кинокомпании о порядке возобновления съёмок и содействовать в их переговорах с региональными властями.
Новости кино
Ассоциация «Интернет-видео» обратилась в Минкомсвязь с просьбой не ограничивать трафик даже при возникновении повышенной нагрузки на сети.
Ролики фильмов
Новости театра
Главные роли в спектакле «Мой длинноногий деда» играют Юлия Дякина и Иван Ожогин
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Ролики фильмов
Капитан юстиции Екатерина Климова
занимается расследованием преступлений, совершаемых на оккупированных землях.
Новости кино
Кинокомпанией запущен документальный акселератор, по итогам которого будут созданы новые фильмы и сериалы.
Спутник телезрителя
12 мая, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Райан Мёрфи
анонсировал антологию «Американские истории ужасов».
Ролики фильмов
Ученый-физик Магдалена Гурская
сбегает из немецкого концерна по разработке атомного оружия.
Обзор сериалов
Удалось ли режиссеру «Ла-Ла Ленда» показать рождение трагедии из духа музыки?
Спутник телезрителя
11 мая, 23:00, TV1000 Русское кино
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