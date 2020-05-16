«Родители-2»

Новости кино
Новости кино
Актёр вновь сыграет шерифа Дьюи Райли.
Ролики фильмов
Школьница Авиаграда Мария Луговая
встречает свою любовь на городском празднике в честь первого полета человека в космос.
Новости кино
Режиссёр также поработал над адаптацией романа Дэвида Левина и новым проектом, чьи подробности пока не раскрывает.
Спутник телезрителя
21 мая, 13:50, TV1000
Новости кино
Это будут «Агентство "Локвуд и компания"», «Убийства Молли Саутборн» и «Трилогия Дэвабада».
Лайфстайл
Актриса переживает за судьбу мира
Ролики фильмов
Михаилу Пореченкову
предстоит схватка с загадочным серийным убийцей, неуловимым и непредсказуемым Инсталлятором.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Обзор сериалов
Сериал, который шокировал Ирландию, как «Маленькая Вера» – СССР
Спутник телезрителя
20 мая, 23:00, ТВ-3
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