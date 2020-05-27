«Чёрная лестница»

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Фантастический триллер вышел 23 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре more.tv, видеосервисе Wink и онлайн-кинотеатре ivi.

На YouTube-канале театра покажут постановки «Урожай» Павла Пряжко, «Три сестры. Финал» Антона Чехова и «Гамлет. Начало» Уильяма Шекспира.

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