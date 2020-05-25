«Восток-Запад 2»

Спутник телезрителя
31 мая, 15:40, Кино ТВ
Ролики фильмов
Тайному наёмнику ЦРУ Дилану О'Брайену
предстоит предотвратить начало Третьей мировой войны.
Новости кино
Первую киноверсию мюзикла, основанного на романе Шолом-Алейхема «Тевье-молочник», снял в 1971 году Норман Джуисон.
Новости кино
Основой для фантастического триллера послужит рассказ Дэниэла Х. Уилсона «Грустный полдень длиною в вечность».
Новости кино
Известный киновед и режиссёр собирается покинуть пост главного редактора журнала, основанного ею в 1989 году.
Новости кино
Лайфстайл
Супруги перенесли заболевание в лёгкой форме
Рецензии на фильмы
Феминистский хоррор о хижине в лесу
Обзор сериалов
Сатира на российский «карантин» – от Тины Канделаки и Сергея Шнурова
Спутник телезрителя
30 мая, 19:00, ТВ-3
Ролики фильмов
Генерал Стив Карелл
должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе.
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Экскурс из 1970-х в наши дни
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