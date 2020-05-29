«Личная жизнь». Трейлер №2

Новости кино
На данный момент идет работа над сценарием.
Новости кино
Прием заявок на получение награды продлится до 1 февраля.
Ролики фильмов
Анна Кендрик
рассказывает о любви: от самых первых искорок влюбленности до серьезных отношений.
Новости театра
Онлайн-читка пьесы Ангизы Ишбулдиной состоится 29 мая в 19.00.
Новости кино
Теперь она будет развивать международную деятельность в управленческих структурах его владельца Александра Мамута.
Новости кино
Режиссерское кресло займет Джефф Фаулер
, поставивший первую часть.
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Натали Дормер
рассказывает, что связывает проект с оригинальным сериалом и каких героев нам показывает новая история.
Спутник телезрителя
28 мая, 17:35, TV1000 Русское кино
Фестивальная колонка
Кино в формате 360 градусов даже для тех, у кого нет специальных шлемов и очков
Интервью
Ведущий о перезапуске «Галилео», пользе карантина, научпопе и Александре Пушном.
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