«Космические войска»

Новости кино
Действие романа Стига Ларссона перенесется из 2000-х в наши дни.
Новости кино
Актер также поработает над сценарием ленты.
Спутник телезрителя
30 мая, 19:00, ТВ-3
Новости кино
Он снимется в ремейке классического хоррора
студии Universal.
Новости театра
Роспотребнадзор и Минкультуры РФ представили для них рекомендации.
Ролики фильмов
Генерал Стив Карелл
должен начать освоение Луны и обеспечить Америке господство в космосе.
Лайфстайл
Актриса регулярно делится своим опытом в соцсетях
Ролики фильмов
Главная тема
Экскурс из 1970-х в наши дни
Ролики фильмов
История четырех «жриц любви», которые решили распрощаться со своим прошлым и открыть собственный, легальный бизнес.
Ролики фильмов
Анна Кендрик
рассказывает о любви: от самых первых искорок влюбленности до серьезных отношений.
Фестивальная колонка
Кино в формате 360 градусов даже для тех, у кого нет специальных шлемов и очков
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