«ИП Пирогова-3». За кадром

Новости театра
Мобильный художественный театр 7 июня покажет в Instagram спектакль «Карлсон навсегда».
Новости кино
К производству фильмов разрешили вернуться при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Ролики фильмов
Главный кондитер проекта Женя Терентьева делится секретами своего искусства.
Ролики фильмов
История о всемирно известном анонимном художнике и созданном им глобальном движении.
Ролики фильмов
Ветеран корейской войны ищет своего сгинувшего отца.
Новости кино
Стали известны подробности производства нового цикла знаменитого мультсериала.
Лайфстайл
А так же о странных и вредных привычках
Новости кино
По количеству номинаций сериалу HBO солидно уступают «Корона
» и «Дрянь
».
Спутник телезрителя
4 июня, 23:00, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
Студент-психиатр садится на трамвай и переносится на 25 лет в будущее.
Обзор сериалов
Александр Самойленко играет российского «Короля Лира» в новом сериале Александра Котта
Спутник телезрителя
3 июня, 20:00, СТС
обсуждение >>