«Не лечи меня»

ревью

В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы»

Новости театра

БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль

Премьера 15-минутного «Вишнёвого сада» состоится 14 июня на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале.