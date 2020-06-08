«Гардемарины, вперёд!»

ревью

В Австралии подошли к концу съёмки новых «Детей кукурузы»

Премьера 15-минутного «Вишнёвого сада» состоится 14 июня на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале.

БДТ поставил первый в России Minecraft-спектакль

В Киеве стартовали съёмки сериала про спасателей

В ночь с 13 на 14 июня, 00:10, Первый канал

«Он и она»: Комические куплеты из супружеской жизни

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Россия вышла в онлайн: Как пандемия неожиданно сравняла отечественное кинопроизводство с мировым

Что хотят видеть иностранные зрители, как весь мир готовится к съемкам, какие финансовые и моральные потери несет кино разных стран и другие темы первого виртуального контент-рынка Key Buyers Event