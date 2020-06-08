«Гардемарины, вперёд!»

Новости кино
Ролики фильмов
Узнав о своей скорой смерти, Евгений Миллер
решает использовать оставшееся время для помощи обществу.
Новости кино
Актриса сыграет в фантастическом боевике «Воспроизведение».
Спутник телезрителя
14 июня, 23:20, Первый канал
Новости кино
Филлип Нойс
снимет триллер «Пегги Джо» о преступнице, переодевавшейся для ограблений мужчиной.
Новости театра
Премьера 15-минутного «Вишнёвого сада» состоится 14 июня на официальной странице театра в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале.
Ролики фильмов
Новости кино
Ролики фильмов
Ученый Тео Джеймс
в секретной лаборатории занимается поиском вечной жизни для сильных мира сего.
Ролики фильмов
Врач-невролог Евгений Миллер
узнает, что у него неоперабельная опухоль мозга.
Спутник телезрителя
В ночь с 13 на 14 июня, 00:10, Первый канал
Главная тема
Что хотят видеть иностранные зрители, как весь мир готовится к съемкам, какие финансовые и моральные потери несет кино разных стран и другие темы первого виртуального контент-рынка Key Buyers Event
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