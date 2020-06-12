Ролики фильмов
Отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Новости кино
Композитор получит награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, а актёра отметят за благотворительность.
Спутник телезрителя
18 июня, 17:20, TV1000 Русское кино
Ролики фильмов
Новости кино
Большой фестиваль мультфильмов состоится с 3 по 12 июля.
Новости кино
В Киеве начались съёмки новой четырёхсерийной мелодрамы.
Новости театра
Он проработал в театре 25 лет.
Обзор сериалов
Первая драма эпохи коронавируса — о деле Скрипалей
Новости кино
Он также выступит в качестве сценариста проекта.
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
17 июня, 20:00, РЕН ТВ
Ролики фильмов
Кэт приглашает Джея, чтобы разобраться в отношениях.
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