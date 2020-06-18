«Алекс Лютый». Трейлер №2

анонс

Отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок».

«Отравления в Солсбери». Трейлер на английском языке

Кэт приглашает Джея, чтобы разобраться в отношениях.

16 июня

«Калифорнийский дорожный патруль»

Двое полицейских на мотоциклах, один из которых агент ФБР под прикрытием, спасают жителей города от очередного преступника.