«Белый паровоз»

ревью

Новости кино «Роскино» представит отечественную киноиндустрию на Каннском рынке Marché du Film Более 10 компаний презентуют свои проекты.

Новости кино Андрей Хржановский и Кирилл Хачатуров стали лауреатами анимационного фестиваля в Анси Они получили главный приз жюри и кристалл за выпускной фильм соответственно.

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