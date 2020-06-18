«Любовь живет три года»

Лайфстайл
Дело «Седьмой студии» не дает им покоя
Лайфстайл
Актер поразмышлял о виновниках трагедии
Лайфстайл
Все началось с неловкой шутки Джимми Киммела
Спутник телезрителя
24 июня, 17:35, Россия 1
Ролики фильмов
Джаред Харрис
и Ли Пейс
в саге о великой Галактической Империи (сверхгосударстве, охватывающем весь Млечный Путь) — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении.
Новости кино
Фильм «В домашних условиях» выйдет на Netflix 30 июня.
Новости театра
«Человек из Ламанчи» станет одной из первых премьер нового сезона.
Ролики фильмов
Спустя четыре года после катастрофы последние корейцы борются за выживание на опустошенном полуострове.
Ролики фильмов
Расширенная версия картины «Текст»
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Ролики фильмов
Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.
Обзор сериалов
Сериальное продолжение нашумевшей подростковой драмы «С любовью, Саймон»
Спутник телезрителя
23 июня, 20:50, TV1000 Русское кино
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