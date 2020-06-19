«Письма к Джульетте»

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Новости кино Джулианна Мур станет «Мошенницей» Актриса исполнит главную роль в ленте об аферистке в мире миллиардеров Манхэттена.

Спутник телезрителя «Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж В ночь с 25 на 26 июня, 00:31, РЕН ТВ

Лайфстайл «Я не зацикливаюсь на теме рождения детей»: Елена Летучая рассказала о своём замужестве Телеведущая дала большое интервью изданию 7 Дней

Лайфстайл «Я слишком стара для всего этого де***а»: Шарлиз Терон о замужестве Актриса рассказала о характере отношений с Шоном Пенном

Лайфстайл «Всё-то вы знаете и всё-то вы видите»: Кристина Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса не удержалась от саркастического комментария

Интервью Мария Ситковская: «Нельзя снимать фильм по формуле, специально подстраиваясь под чье-то настроение» Директор Московской школы кино Мария Ситковская об особенностях работы школы в онлайне, специфике рынка, пиратстве и планах на будущее