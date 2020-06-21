«Дочь за отца»

Новости кино
Более 10 компаний презентуют свои проекты.
Спутник телезрителя
21 июня, 21:00, ТВ-3
Ролики фильмов
Пресс-секретарь в модном яхт-клубе Ольга Гришина
влюбляется в своего работадателя.
Ролики фильмов
Новости кино
Они получили главный приз жюри и кристалл за выпускной фильм соответственно.
Рецензии на фильмы
Жизнеутверждающая комедия о хоре военных жен от режиссера «Мужского стриптиза»
Ролики фильмов
Сюзанна Клеман
вместе с мужем останавливается в уединенной гостинице, где сорок лет назад находился родильный дом для незамужних женщин.
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актер заявил, что у «богемы» нет никакого желания выходит на сцену
Лайфстайл
Она позаботилась о благополучии своих детей
Лайфстайл
Харрисон Форд, Генри Кавилл и даже Дональд Трамп стали женщинами
Спутник телезрителя
20 июня, 23:15, СТС
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