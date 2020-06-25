МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Ролики фильмов
/
«Отдай мою мечту»
«Отдай мою мечту»
Просмотр
Скачать
Обсуждение
Просмотр
Скачать
Обсуждение
трейлер
25 июня 2020
Начав работать с богатой семьей, дизайнер
Анастасия Иванова
неожиданно становится свидетельницей странных событий.
размер:
13.53 Mb
просмотров:
1555
скачиваний:
0
видео добавил посетитель
Мирабела
Поделитесь с друзьями!
персоны
Ирина Антоненко
,
Олег Гаас
,
Светлана Зельбет
,
Анастасия Иванова (II)
,
Иван Соловьёв (III)
фильмы
Отдай мою мечту
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
25 июня
«Долина соблазна»
Истории о сложной жизни танцовщиц небольшого стриптиз-клуба.
25 июня
«Ширли»
Писательница ужасов
Элизабет Мосс
ищет вдохновение для новой книги.
24 июня
«Операция "Дезертир"»
Кирилл Мелехов
освобождает лагерь военнопленных.
24 июня
«Палм-Спрингс». Трейлер на английском языке
Энди Сэмберг
застрял на свадьбе навечно, так как зациклился во временной петле.
МирТесен
Афиша кино >>
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
Где-то в другом месте
драма, комедия, мелодрама
США, Канада, 2019
После полуночи
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Новости СМИ2
ревью
Ролики фильмов
«Долина соблазна»
Истории о сложной жизни танцовщиц небольшого стриптиз-клуба.
Новости кино
Вячеслав Чепурченко и Алексей Демидов появятся в отеле «Гранд»
Они присоединились к актерскому составу нового
сезона
.
Новости кино
Фильм «Занять свое место» стал победителем конкурса кинодебютов от фонда Сокурова
Ленту Тины Мастафовой о «маленьком человеке» снимут на Северном Кавказе.
Главная тема
Скрытый враг: 25 киносюжетов об инопланетянах, прячущихся внутри людей
От «
Вторжения похитителей тел
» до «
Спутника
»
Ролики фильмов
«Отдай мою мечту»
Начав работать с богатой семьей, дизайнер
Анастасия Иванова
неожиданно становится свидетельницей странных событий.
Новости кино
Джулианна Мур станет «Мошенницей»
Актриса исполнит главную роль в ленте об аферистке в мире миллиардеров Манхэттена.
Ролики фильмов
«Ширли»
Писательница ужасов
Элизабет Мосс
ищет вдохновение для новой книги.
Спутник телезрителя
«Need for speed. Жажда скорости»: Джесси Пинкман спасает гараж
В ночь с 25 на 26 июня, 00:31, РЕН ТВ
1 комментарий
Новости театра
Екатерина Варнава, Игорь Миркурбанов и Александр Семчев озвучили осовремененного «Пигмалиона»
Мобильный художественный театр
Михаила Зыгаря
представил новый аудиоспектакль.
Ролики фильмов
«Операция "Дезертир"»
Кирилл Мелехов
освобождает лагерь военнопленных.
Лайфстайл
«Я слишком стара для всего этого де***а»: Шарлиз Терон о замужестве
Актриса рассказала о характере отношений с Шоном Пенном
Интервью
Мария Ситковская: «Нельзя снимать фильм по формуле, специально подстраиваясь под чье-то настроение»
Директор Московской школы кино Мария Ситковская об особенностях работы школы в онлайне, специфике рынка, пиратстве и планах на будущее
1 комментарий
обсуждение >>