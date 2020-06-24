«Чернобыль»

Ролики фильмов
Талантливый бизнесмен Джуд Лоу
возвращается на родину, где становится отчуждённым от общества.
Интервью
Директор Московской школы кино Мария Ситковская об особенностях работы школы в онлайне, специфике рынка, пиратстве и планах на будущее
Новости кино
Церемония награждения премии состоится 28 февраля 2021 года, а не в январе.
Новости кино
Сюжет документальной ленты 2014 года «Вирунга» адаптирует для игрового кино Барри Дженкинс
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Новости кино
Ролики фильмов
Лайфстайл
Дело «Седьмой студии» не дает им покоя
Лайфстайл
Актер поразмышлял о виновниках трагедии
Спутник телезрителя
24 июня, 17:35, Россия 1
Ролики фильмов
Джаред Харрис
и Ли Пейс
в саге о великой Галактической Империи (сверхгосударстве, охватывающем весь Млечный Путь) — её расцвете, неизбежном закате и последующем возрождении.
Ролики фильмов
Спустя четыре года после катастрофы последние корейцы борются за выживание на опустошенном полуострове.
Обзор сериалов
Сериальное продолжение нашумевшей подростковой драмы «С любовью, Саймон»
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