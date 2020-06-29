«Роковой патруль». 2 сезон

ревью

Самая странная супергеройская команда снова в деле.

Учёные на антарктической исследовательской станции сталкиваются с неким неведомым ужасом.

Эллен Курас займёт режиссёрское кресло байопика о фотографе Элизабет «Ли» Миллер, работавшей на передовой Второй мировой.

«Березка»: Нет талану, не пришьешь к сарафану

Интервью

Дмитрий Муляр: «В любом материале есть индивидуальное звучание, и нужно его услышать, почувствовать»

Популярный актер – о сериале «Алекс Лютый», тщательной подготовке к ролям и работе с Рустамом Хамдамовым