«Воображариум»

анонс

Документальный сериал о четырех врачах из легендарной нью-йоркской больницы Ленокс-Хилл, их личной жизни и преданности пациентам.

3 июля

«Здравствуй, мир»

Наоми Катагаки — обычный школьник, любящий читать. Однажды он встречает молодого человека — самого себя, но на 10 лет старше.