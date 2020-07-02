«Алиенист». 1 сезон

Ролики фильмов
Одаренного механика Альбана Ленуара
обвиняют в убийстве, которого он не совершал.
Спутник телезрителя
5 июля, 17:00, ТНТ
Новости кино
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Луис Хофман
пытается разорвать порочный круг и остановить апокалипсис.
Новости кино
Интервью
Автор романа «Текст» о пошатнувшихся патриархальных ценностях и о том, почему из скандала с постельной сценой Кристина Асмус вышла победительницей
Новости кино
Продюсером фильма выступит обладатель «Оскара» Сэм Мендес
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Новости кино
Проект-победитель будет доработан и выпущен в производство.
Лайфстайл
Премьера аудиоспектакля «Пигмалион»
Интервью
Популярная актриса о роли многодетной матери в ситкоме «Погнали», путешествиях и женском кризисе среднего возраста
Спутник телезрителя
4 июля, 19:00, СТС
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