«Шрек Третий»

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Лайфстайл «Я очень боялась Тома»: Тэнди Ньютон рассказала о работе с Томом Крузом и неприятных моментах в работе Актриса рассказала об особенностях съемок в Голливуде

Новости кино Зендая снова поработала с создателем «Эйфории» Во время пандемии режиссер тайно снял фильм «Малькольм и Мари».

Лайфстайл СМИ: Дмитрий Нагиев 8 лет скрывал внебрачную дочь Виной тому жизнь на две семьи

Новости кино Мишель Уильямс и Оскар Айзек сыграют в ремейке «Сцен из супружеской жизни» Ингмара Бергмана Разработкой мини-сериала занимается телеканал НВО.

Ролики фильмов «Принцесса Лебедь: Царство музыки» Принц Ли из Поднебесной участвует в конкурсе певцов, проходящем в королевстве Принцессы Лебедь.

Главная тема Профессия - художник по гриму. Татьяна Веселова: «Если у тебя зародилась идея, то она имеет право на жизнь!» Художник по гриму из Санкт-Петербурга рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт

Новости кино Паоло Соррентино поставит фильм для Netflix Съемки пройдут на родине режиссера – в Неаполе.