«Взаперти»

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Художник по гриму из Санкт-Петербурга рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт
Лайфстайл
Именитые деятели культуры объединились в протесте против навязанных мнений
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актер хорошо подготовился – привез с собой телохранителя и журналистку
Новости кино
Просветительский проект о кино будут показывать на канале «Продвижение» с 11 июля.
Новости кино
Обязательное условие − заполнение зрительного зала не более чем на 50%.
Ролики фильмов
Из-за убийства главы одной из группировок Джо Коул
оказывается в центре войны между бандами Лондона.
Новости кино
Работа над комедийной мелодрамой
началась в Киеве.
Спутник телезрителя
9 июля, 20:00, СТС
Ролики фильмов
Начинающая художница Дженни Слейт
хочет найти на земле Викингов вдохновение.
Ролики фильмов
Молодой работник ЦРУ Макс Айронс
обнаруживает, что все сотрудники его отдела убиты.
Обзор сериалов
Чем закончился самый популярный немецкий сериал Netflix
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