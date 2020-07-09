«Будка поцелуев 2»

Рецензии на фильмы
Ролики фильмов
Джои Кинг
стоит перед выбором, что для неё важнее — отношения с любимым или учеба в колледже.
Главная тема
Художник по гриму из Санкт-Петербурга рассказывает о любимой работе и том, как поведать историю через 7 образов за один концерт
Новости кино
Съемки пройдут на родине режиссера – в Неаполе.
Ролики фильмов
Архитектор по имени Со Чжин получает известие о том, что нашлась его младшая сестра, без вести пропавшая 25 лет назад.
Лайфстайл
Именитые деятели культуры объединились в протесте против навязанных мнений
Ролики фильмов
Лайфстайл
Актер хорошо подготовился – привез с собой телохранителя и журналистку
Новости кино
Просветительский проект о кино будут показывать на канале «Продвижение» с 11 июля.
Новости кино
Обязательное условие − заполнение зрительного зала не более чем на 50%.
Ролики фильмов
Из-за убийства главы одной из группировок Джо Коул
оказывается в центре войны между бандами Лондона.
Спутник телезрителя
9 июля, 20:00, СТС
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