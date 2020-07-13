ревью

Спутник телезрителя «Лего Фильм: Бэтмен» // Большой переполох в маленьком Готэме В ночь с 13 на 14 июля, 01:30, СТС

Новости кино Джон Ли Хэнкок, Бен Стиллер и Даррен Аронофски адаптируют рассказы Стивена Кинга Писатель продал права на три новеллы.

Новости кино Исполнилось 80 лет Сэру Патрику Стюарту Исполнитель ролей капитана Пикара и профессора Икса отмечает юбилей.

Ролики фильмов «Дивный новый мир» Лондон XXVI века превратился в антиутопию писателя-фантаста Олдоса Хаксли.

Ролики фильмов «Мажоры на каникулах» История о четырех примерных отличниках, которые решили перед поступлением в колледж оторваться по полной.

Спутник телезрителя «Подбросы» Ивана И. Твердовского: Только бог простит В ночь с 12 на 13 июля, 01:20, TV1000 Русское кино