«Острые козырьки». 2 сезон

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Новости кино Французская кинокомпания снимет сериал о танцовщице и актрисе Жозефине Бейкер В работе примет участие ее приемный сын Жан-Клод.

Ролики фильмов «Дьявол из мобилки» Злая сущность преследует любого, кто устанавливает странное приложение на телефон.

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Спутник телезрителя «Восьмерка»: Вечный двигатель В ночь с 16 на 17 июля, 01:30, TV1000 Русское кино

Ролики фильмов «Халифат». Трейлер с русскими субтитрами Надвигающаяся атака ИГИЛ (запрещенная в России организация) на Швецию втягивает в водоворот жутких событий группу женщин, включая мать, находящуюся в затруднительном положении, агента разведки, энергичного студента и амбициозного полицейского.

Ролики фильмов «Четвертая мировая война» Обычная семья попадает в постоянно нарастающее противостояние и напряженность в мире.