«Проект Сила». Трейлер с русскими субтитрами

анонс

Злая сущность преследует любого, кто устанавливает странное приложение на телефон.

16 июля

«Халифат». Трейлер с русскими субтитрами

Надвигающаяся атака ИГИЛ (запрещенная в России организация) на Швецию втягивает в водоворот жутких событий группу женщин, включая мать, находящуюся в затруднительном положении, агента разведки, энергичного студента и амбициозного полицейского.