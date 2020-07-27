«#Яздесь». Отрывок №1

Ветеран Афганистана Михаил Скрябин
работает кочегаром, а в свободное время на старенькой печатной машинке неумело набирает свой рассказ.
В 1950 году в Канзас-Сити произойдет противостояние афроамериканского и итальянского мафиозных кланов.
Самые ценные агенты секретной организации ищут злодея, который украл сейф прямо из штаб-квартиры ЦРУ.
Пятеро подростков, афроамериканцев и мексиканцев из Гарлема, приговорены к тюремным срокам за жестокое изнасилование белой девушки, которого они не совершали.
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