«Команда "А" »

ревью

Ольга Кузьмина, Даниил Вахрушев и Юлия Михалкова сняли «Сториз» для СТС

Шарлиз Терон, Риз Уизерспун и Натали Портман приняли участие в черно-белом челлендже

«Хранители» и «Удивительная миссис Мейзел» лидируют по числу номинаций на премию «Эмми»

Интервью

Эмма Томпсон: «После некоторых ролей сложно вернуться к нормальной жизни»

Британская актриса о роли судьи в премьерной драме «Удивительная миссис Мэй», влиянии профессии на личную жизнь и проблемах семейного права