«Жуки». Фичер

ревью

Молодой ученый НАСА становится одержим поиском доказательств того, что его похитили инопланетяне.

«Рас — стаемся» будет доступен в приложении Мобильного художественного театра.

Анна Чиповская и Вадик Королев озвучили аудиоспектакль на стихотворения Марины Цветаевой

Триллер #хочувигру о «группах смерти» выйдет в двух форматах

Блеск и нищета красных дорожек: Елена Захарова, Константин Хабенский и Ирина Безрукова

Обзор сериалов

На границе тучи ходят хмуро: чем российский «Мост» отличается от скандинавского

Внимательно сравниваем первый и второй сезоны отечественного ремейка с культовым детективным сериалом