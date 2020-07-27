«Обитель зла 2: Апокалипсис»

ревью

Мастеру было 76 лет.

Не стало режиссёра «Полуночного экспресса» и «Сердца Ангела» Алана Паркера

Netflix заказал два сезона многосерийной адаптации популярной игровой серии.

Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал

Спутник телезрителя

«Гравитация»: Других не берут в космонавты

В ночь с 1 на 2 августа, 01:00, СТС